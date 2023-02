Rilasciati oggi i sei tifosi viola arrestati dopo esser stati ritenuti colpevoli di lancio di fumogeni, nel match contro il Braga. E’ stata pagata la penale che ha consentito il rilascio dei tifosi viola, che rientreranno in Italia nella giornata di domani. Per loro è previsto ugualmente un processo che potrebbe interdirne il ritorno in Portogallo, oltre ai possibili Daspo.