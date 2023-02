ATP Buenos Aires 2023, Agamenone e Pellegrino fuori nelle qualificazioni

Non sorridono i due italiani impegnati nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Buenos Aires, con Franco Agamenone e Andrea Pellegino fuori al primo turno del tabellone cadetto. L’italo-argentino è stato eliminato da Facundo Bagnis in un match caratterizzato da qualche problema fisico, poi perso con il punteggio di 7-5 6-1. Non molto diversa la sorte di Andrea Pellegrino, schiantatosi contro l’esperto Federico Delbonis per 7-6 6-0. Restano due, allora, gli italiani che parteciperanno all’evento nel tabellone principale: Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.