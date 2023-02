Passa Mourinho e l’arbitro Aureliano: “Dove ha giocato a calcio? Quando uno diventa un grande così…” (VIDEO)

di Giorgio Billone 75

“Cosa ha vinto nel mondo? Dove ha giocato a calcio? Dimmi… Non ha giocato! Quanto uno diventa un grande così”. Parole dell’arbitro Gianluca Aureliano, che all’intervallo di Lecce-Roma, subito dopo il passaggio dalle sue parti dell’allenatore giallorosso José Mourinho, chiede a Gallo dei salentini queste cose (ponendo poi il suo dito sulla tempia), che per molti tifosi sono state chiari riferimenti allo Special One. Si è però incendiata una polemica, perché per i tifosi giallorossi queste frasi sono da leggere come in senso negativo nei confronti del portoghese, in realtà sentendo l’intera conversazione e l’intonazione del fischietto bolognese, emerge come fossero parole di ammirazione. Che, in ogni caso, avrebbe fatto meglio a non esternare davanti alle telecamere.