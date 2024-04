Atp Bucarest 2024: Fucsovics completa la settimana magica, Navone ko in finale

Marton Fucsovics chiude nel migliore dei modi la sua sorprendente settimana nell’Atp 250 di Bucarest e torna a vincere un titolo nel circuito maggiore dopo sei anni (Ginevra 2018 contro Gojowczyk). L’ungherese batte in finale la testa di serie numero 5 del tabellone Mariano Navone con il punteggio di 6-4 7-5 in due ore di gioco. Torneo perfetto del classe 1992 magiaro, che ha trovato subito ottime sensazioni sulla terra rumena, nonostante non sia la sua superficie preferita. Un solo set perso in tutto il torneo (contro Moutet in quarti) e tutte vittorie convincenti contro avversari sulla carta superiori (Griekspoor, Tabilo e lo stesso Navone). Fucsovics, che aveva aperto la settimana da numero 82, scala 30 posizioni e da lunedì sarà 53° con 942 punti. Niente da fare per Navone, che manca l’appuntamento con il primo titolo Atp ma conferme le grandi prestazioni su terra in questo avvio di stagione (finale a Rio de Janeiro e semifinale a Marrakech). L’argentino al momento è nel suo best ranking, al 41° posto con 1141 punti.

