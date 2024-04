Liegi-Bastogne-Liegi 2024, risultati e classifica: dominio Pogacar, che vince in solitaria. 3° Van der Poel

C’era grande attesa per il primo confronto stagionale tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, che prometteva davvero grande spettacolo, invece non c’è stata storia. Il corridore sloveno della UAE Team Emirates ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse e si è laureato campione della Liegi-Bastogne-Liegi 2024, quarta Monumento della stagione che ha chiuso il periodo delle Classiche di primavera. L’atleta dell’Alpecin – Deceuninck andava a caccia del tris dopo le vittorie alla Parigi-Roubaix sia al Giro delle Fiandre, invece l’edizione numero 110 della “Doyenne”, la Decana delle grandi Classiche, è stata appannaggio di Pogacar, perfetto per tutti e 254,5 i chilometri con partenza e arrivo a Liegi, su un percorso caratterizzato dalle tipiche “cotes” delle Ardenne.

HIGHLIGHTS

Decisivo l’attacco in salita ai 34,8 km dalla fine; per il resto, passerella d’onore fino all’arrivo in solitaria, con il traguardo tagliato a braccia alzate. Per lui si tratta del secondo successo dopo quello del 2021, ma soprattutto di una sorta di chiusura del cerchio dopo la brutta caduta dello scorso anno che gli causò non pochi problemi. Secondo posto per il francese Romain Bardet (Team DSM-firmenich PostNL), il primo degli umani, mentre sul gradino più basso del podio c’è Mathieu Van der Poel, salito in cattedra nel finale, spuntandola in volata.

ORDINE DI ARRIVO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024