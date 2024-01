Sci alpino, prosegue la riabilitazione di Elena Curtoni: ha abbandonato le stampelle

Elena Curtoni prosegue la riabilitazione in seguito alla frattura ossea composta dell’osso sacro e la lesione da impatto al semitendinoso, causata dalla caduta nel supergigante di Sankt Moritz dello scorso 8 dicembre. La sciatrice azzurra ha completato la fase in acqua, abbandonato le stampelle, e sta riprendendo a lavorare senza carichi su tutti gli angoli. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori controlli da parte della Commissione Medica FISI per definire i passi seguenti in vista del rientro agonistico. Nel frattempo, le azzurre della velocità saranno impegnate al Passo San Pellegrino dal 3 al 10 gennaio per preparare i prossimi impegni di Coppa del Mondo. Oltre a Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier ed Elena Dolmen, saranno presenti sulla pista La Volata fino a sabato 6 gennaio anche gli uomini jet con Mattia Casse, Ncolò Molteni, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Dominik Paris.

Il gruppo di slalom maschile, composto da Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera e Matteo Canins, fa tappa invece a Valgrisenche (Ao) dal 2 al 5 gennaio per preparare la gara di Adelboden. I gigantisti Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle e Simon Talacci saranno impegnati a Pontedilegno (Bs) fino al 4 gennaio. Sempre a Pontedilegno lavorerà Sofia Goggia, mentre le altre slalomgigantiste si alleneranno allo Zoncolan per preparare l’impegno di Kranjska Gora: presenti Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler da una parte e Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino e Federica Brignone dall’altra. Infine, a Pontedilegno saranno presenti anche i ragazzi del team junior maschile, mentre quello di Coppa Europa maschile sarà impegnato a Bielmonte. Per quanto riguarda il gruppo femminile di Coppa Europa, l’appuntamento è dal 2 al 7 gennaio in Val di Fassa; si fermeranno due giorni in più (fino al 9 gennaio) le ragazze del gruppo junior.