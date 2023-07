Atp Bastad 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 22 luglio con Musetti

Nella giornata di domani si giocheranno le semifinali dell’Atp 250 di Bastad, in Svezia. Apre il programma il match tra Musetti, testa di serie numero 3 e Ruud, testa di serie numero 1. Non sarà una sfida facile per il norvegese, che trova un avversario piuttosto ostico soprattutto sulla terra svedese al livello del mare. A seguire l’altra semifinale tra Rublev e uno tra Cerundolo e Coria. Qui di seguito il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 13 (1) Ruud vs (3) Musetti

a seguire (2) Rublev vs Cerundolo/Coria