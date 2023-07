Lazio, ufficiale l’arrivo di Castellanos

In attesa di capire quale sarà il futuro di Ciro Immobile, tentato dalle offerte dell’Arabia, la Lazio ha deciso di assicurarsi un ottimo rinforzo in attacco. Si tratta di Valentin Castellanos, attaccante del New York City, che è arrivato nella Capitale nei giorni scorsi ed oggi è diventato ufficiale. L’attaccante ha delle caratterstiche, di cui la duttilità potrebbe essere la principale: Castellanos è abile, infatti, a giocare sia nell’attacco a due punte ed anche con il 4-3-3, modulo principe di Maurizio Sarri.

Questo il comunicato con il quale la Lazio ha ufficializzato Castellanos: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Castellanos Gimenez Valentin Mariano Josè, proveniente dalla Major League Soccer, che ha giocato nell’ultima stagione sportiva nella Liga con il Club Girona FC”.