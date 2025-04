Ancora tutto facile per Carlos Alcaraz, che prosegue la sua mini-striscia di imbattibilità su terra rossa tra Monte-Carlo e Barcellona. Nell’ATP 500 catalano, il numero due del ranking mondiale è nei quarti di finale. Dopo il 6-2 7-6 allo statunitense Quinn all’esordio, Alcaraz è tornato oggi in campo contro Laslo Djere, imponendosi per 6-2 6-4. Un match durato poco più di un’ora, in cui il murciano classe ’03 è apparso quasi sempre in controllo, anche quando si è trovato brevemente sotto di un break nel secondo set. Ora ai quarti il vincente di Fearnley-De Minaur.

IL TABELLONE

In terra catalana prosegue anche lo strabiliante avvio di stagione di Ajelandro Davidovich-Fokina. Il tennista iberico dopo sei sconfitte consecutive riesce finalmente a sfatare il tabù Andrey Rublev, eliminandolo con il punteggio 7-5 6-4. Un 2025 finora ricco di soddisfazioni per Fokina, che è rientrato in top-30 dopo un 2024 difficile ed è tra i migliori dieci dell’ATP Race attualmente in ottava posizione con già 1310 punti guadagnati dall’inizio del nuovo anno. Per ora non sortisce invece effetti la cura Marat Safin per Rublev, out al secondo turno come già accaduto la scorsa settimana nel Principato di Monaco. E ora si va a Madrid, dove sono in scadenza i 1000 punti della vittoria di un anno fa. Per Davidovich appuntamento ai quarti contro un altro russo, ovvero Karen Khachanov. Quest’ultimo, in apertura di programma, ha avuto la meglio – sempre con lo score di 7-5 6-4 – su Jaume Munar.

Bene Cerundolo a Monaco, out Navone

A Monaco di Baviera avanza senza patemi Francisco Cerundolo, altro giocatore in un ottimo momento di forma. Il tennista argentino ha fatto un sol boccone del kazako Shevchenko, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2. A sorpresa, però, niente derby nei quarti di finale: ci si aspettava Mariano Navone, e invece lo sfidante sarà David Goffin, che dopo aver perso il primo set per 6-0 ha rimontato vincendo 7-5 il secondo e 7-5 il terzo e decisivo parziale di gioco.

IL TABELLONE

Si è interrotta bruscamente la bella avventura del giovane classe ’08 Dedura-Palomero. Balzato alle cronache con la non troppo composta esultanza dopo la vittoria al primo turno per ritiro di Shapovalov, il giovanissimo tennista di passaporto tedesco ha resistito poco più di un’ora contro Zizou Bergs, cedendo per 6-1 6-1. Domani tocca al nostro Luciano Darderi tornare in campo, per il suo match di quarti contro Ben Shelton: l’azzurro sfiderà la testa di serie numero due del tabellon come 2°incontro dalle 11:00.