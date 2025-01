Luciano Darderi ha chiaramente fatto progressi sul veloce, ma purtroppo manca ancora l’appuntamento con la vittoria. Dopo la prematura sconfitta a Hong Kong, il tennista azzurro è stato sconfitto anche nel primo turno dell’Atp 250 di Auckland 2025. A batterlo è stato il portoghese Nuno Borges, settima forza del seeding, con il punteggio di 5-7 6-3 7-5. Dopo una battaglia di circa due ore di gioco, in cui ha fatto partita alla pari contro il più quotato rivale, Darderi è dunque uscito sconfitto. L’unico vero rimpianto è quello di non essere riuscito a portare il terzo set al tie-break, dove avrebbe cercato di piazzare la zampata vincente.

Ottima partenza di Luciano, che ha ottenuto il break in apertura ed è volato sul 3-0. Il portoghese ha però reagito immediatamente, ricucendo il gap e impattando sul 3-3. Dopo un altro paio di servizi tenuti agevolmente, il tie-break sembrava intravedersi all’orizzonte, ma nel dodicesimo game Darderi ha strappato nuovamente la battuta all’avversario, riuscendo a chiudere 7-5.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Borges, che ha fatto la voce grossa nel secondo set e se l’è aggiudicato piuttosto agevolmente. Ben tre i break subiti da Darderi, a cui va dato merito di non essersi disunito ed aver reso il passivo meno pesante di quanto avrebbe potuto essere, subendo un onesto 6-3.

Grande equilibrio infine nella terza frazione, dove i due giocatori hanno pensato più a tenere la battuta che non a tentare di ottenere il break, correndo pochi rischi. Per undici giochi non solo non ci sono state palle break ma non si è mai neppure andati ai vantaggi. Quando il tie-break sembrava l’epilogo inevitabile, Borges ha però lasciato andare il braccio – consapevole di non avere nulla da perdere – ed ha sorpreso Luciano nel dodicesimo game, conquistando il break che si è rivelato decisivo ai fini del 7-5 con cui ha vinto l’incontro.

Tabellone

PRIMO TURNO

(1) Shelton bye

(SE) Muller vs Mensik

Navone vs (LL) Mannarino

(7) Borges b. Darderi 5-7 6-3 7-5

(4) Cerundolo bye

Carballes Baena b. (LL) Altmaier 6-3 3-6 7-5

(Q) Bergs b. (WC) Becroft 6-3 7-5

(Q) Nardi vs (6) Cobolli

(9) Struff vs Bu

Martinez vs Monfils

Norrie vs (LL) Diaz Acosta

(3) Baez bye

(8) Michelsen vs Q

(WC) Diallo vs Sonego

(Q) Basavareddy vs (LL) Comesana

(2) Tabilo bye

L’ordine di gioco di martedì 7 gennaio

CENTRE COURT

Ore 23:30 – (Q) Nardi vs (6) Cobolli

a seguire – Norrie vs (LL) Diaz Acosta

a seguire – Martinez vs Monfils

Non prima delle 06:30 – (SE) Muller vs Mensik

GRANDSTAND

Ore 23:30 – (WC) Diallo vs Sonego

a seguire – Struff vs Bu

COURT 2

Ore 23:30 – Navone vs (LL) Mannarino

a seguire – (Q) Basavareddy vs (LL) Comesana

Programmazione Atp Auckland

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

La diretta televisiva del torneo di Auckland è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante il torneo, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.