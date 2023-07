Sport in tv oggi, lunedì 31 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv della giornata di oggi, domenica 31 luglio. In Australia e Nuova Zelanda proseguono i Mondiali femminili di calcio con la terza ed ultima giornata della fase a gironi, mentre cominceranno altri tornei di tennis. Per quanto riguarda gli uomini saranno impegnati sulla terra rossa di Kitzbuhel e sul cemento di Los Cabos e Washington, mentre le donne giocheranno sul cemento di Praga e Washington. Ecco allora di seguito la programmazione della giornata di lunedì 31 luglio.