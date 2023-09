Atp Astana 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 27 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Astana 2023 per la giornata di mercoledì 27 settembre. Inizio soft per il torneo kazako, con tre incontri del main draw in calendario. Si parte con il derby serbo tra Djere e l’emergente Medjedovic. Poi toccherà a Shevchenko sfidare Van De Zandschulp, mentre il programma sarà chiuso dalla wild card locale Kukushkin contro Borges. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER COURT

Ore 10:30 – (WC) Medjedovic vs (7) Djere

a seguire – (WC) Shevchenko vs Van De Zandschulp

Non prima delle 14:00 – (WC) Kukushkin vs Borges