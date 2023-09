MotoGP GP Giappone 2023, Marquez: “Gara speciale, spero potremo fare qualcosa di bello”

La MotoGP fa tappa a Motegi, un Gran Premio speciale in particolare per le moto Honda. E Marc Marquez, in una stagione molto complessa, spera che questo fine settimana possa portare qualcosa di buono. “Motegi è sempre una gara speciale, soprattutto quando sei un pilota Honda. Abbiamo vissuto molti momenti memorabili lì in passato – ricorda lo spagnolo – vincendo campionati, tornando in pole lo scorso anno, quindi spero che potremo fare qualcosa di bello per dare ai tifosi un motivo per tifare per noi. Le condizioni a Motegi possono spesso cambiare molto, quindi dovremo adattarci durante il fine settimana, ma il nostro obiettivo generale rimane lo stesso: fare progressi costanti e ottenere il miglior risultato possibile”.