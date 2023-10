Atp Anversa 2023, Tsitsipas e Bublik approdano in semifinale. Avanti anche Fils e Marterer

Stefanos Tsitsipas ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo Atp 250 di Anversa 2023. Sul cemento indoor della città belga il giocatore greco, numero uno del tabellone, ha superato il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e 11 minuti di gioco. Molto solida e cinica la prova dell’ellenico nel primo set, in cui Tsitsipas è andato a segno alla prima e unica palla break nel sesto game concedendo le briciole al servizio. Nel secondo set invece qualche brivido con la palla break annullata nel quarto game, prima del break decisivo per il 4-3 e la chiusura ancora sul servizio di Hanfmann, che lotta ma deve cedere al quarto match point nel gioco più lungo dell’incontro. A sfidare Tsitsipas sarà il talentuoso francese Arthur Fils, capace di travolgere il peruviano Juan Pablo Varillas con un netto 6-0 6-3.

Nell’altra parte del tabellone continua a dare spettacolo Alexander Bublik. L’istrionico ed estroso giocatore kazako, terza testa di serie del torneo, ha avuto la meglio sul giovane e potente francese Giovanni Mpetsh Perricard in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in un’ora e 28 minuti. La partita si è decisa ovviamente nel parziale decisivo, dove il classe 2003 ha forse sentito troppo la pressione concedendo troppo al servizio, che di solito è un punto di forza dall’alto dei suoi 203 centimetri di altezza. Bublik approda così in semifinale, dove domani se la vedrà con il sorprendente Maximilian Marterer: proveniente dalle qualificazioni, il tedesco oggi ha superato l’altro francese Hugo Gaston con un perentorio 6-3 6-2.