Atp Adelaide 2024, Arnaldi spreca un match point e perde contro Jarry. Fuori anche Sonego

Tanti rimpianti al torneo Atp 250 di Adelaide per Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, eliminati al secondo turno rispettivamente da Nicolas Jarry e da Sebastian Korda. Occasioni perse per entrambi sul tie break del secondo set: il 22enne sanremese spreca un match point, mentre il 22enne piemontese non ha sfruttato tre set point a disposizione. Dopo la vittoria in due set contro il lucky loser spagnolo Zapata-Miralles, Arnaldi perde 6-7(5) 7-6(7) 6-4 in quasi tre ore e mezza contro il cileno Jarry, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding. L’azzurro apre il match salvando una palla break in apertura, ma poi concede le briciole al servizio al suo avversario, tenendo a zero la battuta in quattro game su cinque. Nel settimo gioco ha il set-point sull’unica palla break offerta nel periodo da Jarry (5-5), ma alla fine il primo verdetto è rinviato in un tie break che Arnaldi chiude sul 7-5. Anche il secondo set parte bene. Arnaldi strappa subito il servizio, ma Jarry trova il controbreak al quarto gioco. Sul 5-4 Arnaldi ha servito per il match, ma ha finito per perdere la battuta alla terza palla break. Ancor più rimpianti nel tie-break che lo visto servire avanti 5 a 4, mentre sul 7 a 6 ha sprecato un match-point. Un toccasana per le ambizioni di rimonta di Jarry che infila una serie di tre punti consecutivi e va a prendersi il set. Uno scambio di break apre il set decisivo. Matteo ha due chance per strappare di nuovo il servizio al terzo game, ma non le sfrutta, a differenza di Jarry che piazza la fuga sul 4-2 e cancella le uniche due palle break concesse sul 4-3.

Niente da fare anche per Lorenzo Sonego, sconfitto 6-4 7-6(10), dopo quasi un’ora e tre quarti di gioco, dallo statunitense Sebastian Korda. Il break a zero al primo game è il preludio di un set d’apertura da dimenticare. L’avversario concede poco e Sonny deve persino annullare un primo set-point su palla break, ma in quello successivo non ha potuto impedire allo statunitense di chiudere 6-4. Anche nel secondo set è Korda a rompere gli indugi (3-2), ma Sonego stavolta risponde con l’immediato controbreak. L’azzurro intuisce il momento favorevole e infila tre giochi – e due break – consecutivi salendo 5-3. Nel nono game Sonego ha due set-point consecutivi, ma non li sfrutta e finisce per perdere la battuta. Al tie break ne ha altri due, dopo che Korda aveva mancato un primo match point sul 6-5. Alla fine però è il numero 29 al mondo ad avere la meglio alla terza chance utile, archiviando la contesa sul 12-10.