Atp Adelaide 1 2023, Djokovic ricomincia da dove aveva lasciato: annulla un mp a Korda e fa suo il primo titolo della stagione

Novak Djokovic ritrova l’Australia e l’Australia ritrova le vittorie di Novak Djokovic. Inizia con un successo nell’ATP 250 di Adelaide la trasferta oceanica del campione serbo, che supera Sebastian Korda in finale e si candida ad essere l’uomo da battere nello slam in programma a Melbourne. Una battaglia di 3h e 11′, finita con il punteggio di 6-7(8) 7-6(3) 6-4 annullando anche un match point nel corso del secondo set.

Un match in cui decisamente i servizi l’hanno fatta da padrona, come dimostra lo score finale. Nel primo parziale l’equilibrio regna sovrano fino al 4-4, quando Korda è il primo a provare l’allungo decisivo, ottenendo un break a quindici. Sembra fatta per il figlio d’arte, che va anche in vantaggio per 40-0 sul proprio servizio. Ma contro Djokovic non si è mai al sicuro. Cinque punti consecutivi in risposta e break recuperato. Sul 5-6 è Korda ad annullare una palla set al serbo e riesce ad aggiudicarsi il tie-break per 10 punti a 8 alla settima occasione utile.

Nella seconda frazione l’americano è bravo ad uscire indenne da un game pericoloso al servizio sull’1-1, annullando due palle break. L’occasione successiva nel corso del set sarà in suo favore: sul 6-5 arriva a match point in risposta, ma Djokovic è perfetto, lo annulla e si issa al tie-break. Qui il livello del campione di Belgrado aumenta esponenzialmente, mette a segno un punto dopo l’altro e chiude sette punti a tre.

Come accaduto nel secondo, anche nel terzo set Korda si salva nei primi games, questa volta dal 15-40 sull’1-2. Match che sembra indirizzato verso un altro tie-break, Korda sul 4-5 ha due palle consecutive sul proprio servizio per impattare sul 5-5. Complice anche un doppio fallo dell’avversario sul 40-30, Djokovic mette a segno un altro filotto di quattro punti e chiude festeggiando.