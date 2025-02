Michael Piccolruaz e Miriam Fogu salgono sul gradino più alto del podio della seconda tappa della Coppa Italia 2025 di boulder, andata in scena presso il centro di arrampicata Lezard di Mozzate, in provincia di Como. Dopo le qualifiche del sabato, la giornata odierna ha visto al mattino le semifinali sia a livello maschile che femminile per lasciare poi spazio alle finali del pomeriggio. L’intero fine settimana ha visto la partecipazione di 67 atlete e 87 atleti provenienti da tutta Italia.

Nella semifinale femminile è uscita di scena Stella Giacani, che nella prima tappa stagionale aveva conteso fino all’ultimo la vittoria a Matuella e stavolta incapace di andare oltre il dodicesimo posto e quindi ampiamente fuori dalla lista delle sei finaliste. Due settimane fa a Prato l’anconetana si era arresa solo per il peggior piazzamento nel turno precedente. La semifinale di Mozzate invece ha visto la netta superiorità di Papetti, che con 84.5 ha preceduto nell’ordine Previtali, Matuella, Moar, Nicelli e Fogu. Nell’ultimo atto Miriam Fogu – al rientro da un infortunio – si prende la scena con tre top e sette tentativi che fruttano 25, 24.9 e 24.7 punti che, insieme alla zona del terzo blocco, portano il punteggio sul totale di 84.6 punti. Bastano e avanzano per l’oro davanti a Matilda Liu Moar (2°, 69.1) e Federica Papetti (3°, 60.0). Ai piedi del podio Francesca Matuella (4°, 49.6), Giulia Previtali (5°, 34.7) e Savina Nicelli (6°, 19.7).

La semifinale maschile invece ha visto prevalere Sartirana, terzo a Prato due settimane or sono nella tappa inaugurale, davanti a Vicentini, Piccolruaz e a Niccolò Antony Salvatore. Approdano in finale anche Francesco Marchionni e Simone Mabboni, mentre rimane escluso per un soffio Davide Marco Colombo, settimo a pari merito con Michele Bono e reduce dal secondo posto di Prato. I due sono stati eliminati dall’atto conclusivo per appena tre decimi di punto, avendo chiuso a 69.0 contro i 69.3 di Mabboni. La finale è un monologo di Michael Piccolruaz che colleziona 84.4 punti. Alle sue spalle Nicolò Sartirana (2°, 74.3) e Simone Mabboni (3°, 69.3). Più indietro Niccolò Salvatore (4°, 54.0), Francesco Marchionni (5°, 44.3) e Riccardo Vicentini (34.7).

Arrampicata, i prossimi appuntamenti: Italiani boulder il 15 e 16 marzo a Roma

La Coppa Italia della specialità Boulder si prenderà adesso una pausa, con la terza tappa in programma a Modena nel weekend del 29 e 30 marzo. Gli appuntamenti dell’arrampicata sportiva però non si fermano, a partire dal prossimo weekend che a Genova vedrà impegnati nella Coppa Italia di Boulder le categorie Under 15 e Under 17. Il weekend successivo (8-9 marzo) sarà invece la volta della Coppa Italia di paraclimbing a Bergamo, mentre il 15 e 16 marzo a Roma ecco il Campionato Italiano Boulder. Il 22 marzo infine prenderà il via anche la Coppa Italia 2025 della specialità Speed, con l’appuntamento di Brugherio.