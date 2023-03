Atp Acapulco 2023, Matteo Berrettini ai quarti: battuto Ymer. Si ferma Jacopo

Matteo Berrettini centra i quarti di finale al torneo Atp 500 di Acapulco. Suo fratello Jacopo invece si ferma al secondo turno, sconfitto nettamente dall’australiano Alex De Minaur. A tenere alto il nome della famiglia però ci penserà il numero 24 al mondo che ha battuto 6-3 6-3 lo svedese Elias Ymer, numero 178 del ranking. Berrettini strappa subito il servizio in apertura di primo set, ma non sfrutta altre tre palle break tra il quinto e il settimo gioco. Al nono game, però, al secondo set point a disposizione, Berrettini indirizza un primo parziale segnato dall’87% di punti vinti con la prima in campo. Ancora più cinico nel secondo set il romano che capitalizza al meglio le uniche due palle break e annulla le uniche due concesse in tutto il confronto. Al primo match point, l’azzurro non trema e archivia il match in un’ora e quarantasei minuti. Nei quarti Berrettini dovrà vedersela con Holger Rune, numero 10 del mondo, che ha concesso le briciole al portoghese Nuno Borges, numero 85.

Si ferma il cammino di Jacopo Berrettini dopo aver superato le qualificazioni e vinto il suo primo match ATP contro il tedesco Oscar Otte (ritirato a metà del terzo set sul 3-6 7-6 2-1). Il 24enne azzurro, pronto a rientrare tra i primi 500 la prossima settimana, si è arreso 6-1 6-0 contro l’australiano Alex De Minaur in poco più di un’ora di gioco. L’australiano sfiderà il giapponese Taro Daniel che ha superato il numero 4 al mondo Casper Ruud dopo una battaglia di tre set (7-5 2-6 7-6). Taylor Fritz ha battuto con un doppio 6-4 il canadese Denis Shapovalov e lancia la sfida a Frances Tiafoe, reduce dalla vittoria 6-2 7-6(6) sul 41enne Feliciano López.