Nba, i risultati: Tatum trascina Boston, Milwaukee non si ferma. Durant vince al debutto

Quarantuno punti, undici rimbalzi e otto assist. Sono i numeri di Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia, ma non si lascia sfuggire la vittoria dei suoi Boston Celtics contro i Cleveland Cavaliers (117-113). Tutto il quintetto dei Celtics chiude in doppia cifra, con Horford che segna 23 punti, mentre Jaylen Brown si ‘ferma’ a 16. Una bella prova contro uno strepitoso Mitchell (44 punti) per restare in scia ad est. In vetta Milwaukee non si ferma. Guidati dai 31 punti di Antetokounmpo, i Bucks battono Orlando e trovano il 16° successo consecutivo. Al Fiserv Forum inosservata la prova di Banchero che chiude con 9 punti (4/13 dal campo con 0/2 da tre e 1/2 dalla lunetta) e 7 rimbalzi. Vincono i Knicks nel derby contro i Nets con un 142-118 condizionato dai 47 punti a referto nel primo quarto. Settima vittoria consecutiva per Brunson (39 punti) e compagni, mentre Brooklyin deve fare i conti col quarto passo falso di fila. E intanto a Charlotte, è arrivato il debutto di Kevin Durant con i Phoenix Suns che passano agevolmente contro gli Hornets (91-105). Per l’ex giocatore dei Nets 23 punti segnati in 27 minuti con 10/15 al tiro e 6 rimbalzi. Sorridono intanto i Lakers che battono i Thunder senza LeBron James, Anthony Davis e D’Angelo Russell. Leader realizzativo dei gialloviola è Schroeder con 26 punti.

Risultati

Charlotte Hornets – Phoenix Suns 91-105

Detroit Pistons – Chicago Bulls 115-117

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 117-113

Miami Heat – Philadelphia 76ers 96-119

New York Knicks – Brooklyn Nets 142-118

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 99-113

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 139-117

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 117-123

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 110-121