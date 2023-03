Atp Acapulco 2023: Berrettini batte Molcan e approda agli ottavi, successo anche del fratello Jacopo

La notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo ha visto la disputa di sette match ad Acapulco, validi tutti per i sedicesimi di finale del torneo messicano. In primo luogo Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale, vincendo il primo set 6-0 e poi sfruttando il ritiro di Molcan sull’1-0. Più o meno stesso copione del match per il fratello Jacopo, vittorioso sfruttando il ritiro di Otte. In questo caso l’avversario tedesco aveva vincere il primo set per 6-3, l’azzurro però era riuscito a prevalere nel secondo set al tiebreak, imponendosi 7-3. A causa di un infortunio al ginocchio sinistro tuttavia Otte non è riuscito più ad andare avanti, ritirandosi sul 2-1.

Negli altri match invece sconfitta per Luciano Darderi contro Mc Donald, 6-4 6-2, così come è stato battuto il padrone di casa Pacheco da de Minaur, per 6-1 6-2. Bene poi Nuno Borges contro Chappell, 6-3 7-6, così come Ymer contro Mannarino, vittorioso in rimonta per 5-7 6-3 6-4. Infine successo dell’americano Nakashima contro il tedesco Altmaier, 6-3 3-6 6-1.