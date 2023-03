Nba 2022/23: successo dei Bucks trascinati da Giannis, vincono anche i Nuggets

La notte Nba tra il 28 febbraio e il 1 marzo ha visto la disputa di ben 10 match, tra Eastern e Western Conference, con diverse conferme e sorprese. In primo luogo c’è da segnalare la vittoria esterna dei Milwaukee Bucks, 104-118 con i Brooklyn Nets, trascinati da un grandissimo rientrante Giannis Antetokounmpo. Successo in trasferta anche per gli Atlanta Hawks contro i Washington Widzars, con il punteggio di 116-119. Bene poi i Toronto Raptors, 104-98 ai Chicago Bulls, così come i Memphis Grizzlies, 121 a 109 ai Los Angeles Lakers.

Vittoria in trasferta poi anche per la capolista della Western Conference, Denver Nuggets, 112-133 contro gli Huston Rockets. Vincono in trasferta anche i Sacramento Kings, 117-123 contro gli Oklahoma City Thundeer, e gli Indiana Pacers, 122-124 ai Dallas Mavericks.

Infine successi per i San Antonio Spurs, 94-102 con Utah Jazz, per i Golden State Warriors, 123-105 ai Portland Trail Balzers, e per i Minnesota Timberwolves, 101-108 contro i Los Angeles Clippers.

I RISULTATI DELLA NOTTE:

Atlanta Hawks-Washington Wizards 116-119

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 104-118

Toronto Raptors-Chicago Bulls 104-98

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 121-109

Houston Rockets-Denver Nuggets 112-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 117-123

Dallas Mavericks-Indiana Pacers 122-124

Utah Jazz-San Antonio Spurs 94-102

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 123-105

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 101-108