Atp 500 Vienna 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 28 ottobre con Sinner

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp 500 di Vienna 2023, in programma sabato 28 ottobre. C’è Jannik Sinner in campo, giocherà non prima delle ore 15.30 contro Rublev, mentre la prima sfida sul Center Court è l’altra semifinale, quella tra Daniil Medvedev e Tsitsipas, in programma alle ore 14. Ci si attende, ovviamente, grande spettacolo nelle sfide che designeranno i due finalisti del torneo sul cemento austriaco. Di seguito ecco la programmazione completa.

CENTER COURT

ore 14 (1) Medvedev vs (4) Tsitsipas

non prima delle ore 15.30 (3) Rublev vs (2) Sinner