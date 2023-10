Liga 2023/2024, il Girona non smette di sognare: Herrera regola il Celta Vigo al 91′

Non accenna a spezzarsi il sogno del Girona, che al termine dell’anticipo dell’undicesima giornata della Liga 2023/2024 può addirittura vivere una notte da capolista. I catalani hanno infatti battuto 1-0 il Celta Vigo, conquistando tre punti che permettono loro di staccare il Real Madrid. Il tutto con la speranza di poter anche guadagnare terreno, visto che i Blancos domani sera saranno attesi dal Clasico sul campo del Barcellona.

Una partita tiratissima quella del Montilivi, con il Celta Vigo che nel primo tempo era stato anche vicino al gol con Bamba. Nella ripresa però il Girona aveva preso in mano le operazioni con una certa personalità. Couto e Gutierrez però avevano fallito delle buone occasioni, così sembrava tutto pronto per un pareggio a reti bianche. E invece al 91′ ecco la zampata di Herrera, che dal limite dell’area scagliando un potente destro dal limite ha trovato l’angolino giusto per centrare i tre punti.