Atp 500 Rio de Janeiro 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 21 febbraio

Il programma degli ottavi di finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro. Si parte alle 20.30 con la sfida tra Cerundolo e Ramos Vinolas. In contemporanea anche Fils contro Fonseca, unica sfida ancora del primo turno, posticipata a causa dei ritardi di ieri sera causa pioggia. Derby serbo tra Lajovic e Djere e sfida interessante tra il detentore del titolo Norrie e Barrios Vera.

QUADRA GUGA KUERTEN

ore 20.30 (7) Fils vs (WC) Fonseca

non prima delle 23.00 Munar vs Seyboth Wild

a seguire (2) Norrie vs Barrios Vera

QUADRA 1

ore 20.30 (4) Cerundolo vs Ramos

non prima delle 23 (7) Djere vs Lajovic