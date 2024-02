Atp 250 Los Cabos 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 22 febbraio

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio andranno in scena gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Los Cabos 2024. Apriranno il programma a mezzanotte De Minaur e Michelsen insieme a Hijikata e Kovacevic. A seguire in campo le prime teste di serie con Ruud contro Giron, Tsitsipas con Vukic e Zverev con Nishioka. Ecco il programma completo degli ottavi di finale della prossima notte.

ESTADIO MEXTENIS

ore 00.00 (3) De Minaur vs Michelsen

a seguire Vukic (2) Tsitsipas

non prima delle 04.00 (1) Zverev vs Nishioka



GRANDSTAND

ore 00.00 Hijikata vs Kovacevic

a seguire (4) Ruud vs Giron

non prima delle 03.00 Kokkinakis vs Evans



COURT 1

secondo match dalle 00.00 (Q) Nava vs (8) Thompson

COURT 2

secondo match dalle 00.00 (7) Purcell vs Borges