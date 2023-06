Italia-Olanda oggi in tv: canale, orario e streaming Nations League 2022/2023

Alle ore 15:00 di oggi, domenica 18 giugno, l’Italia di Roberto Mancini affronta l’Olanda nella finale per il 3° e 4° posto della Nations League 2022/2023. Ad Enschede si incontrano le due deluse di questo mini-torneo: gli azzurri sono stati sconfitti in semifinale dalla Spagna, giocando una brutta partita e venendo beffati nel finale da Joselu. Ancora più amara l’eliminazione degli orange, padroni di casa, battuti ai supplementari dalla Croazia dopo aver siglato il 2-2 in pieno recupero che lasciava ben sperare. In palio il 3° posto, ma soprattutto la possibilità di riscattarsi e chiudere al meglio quest’esperienza. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play, Sky GO, NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.