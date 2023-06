Atp 500 Halle 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 19 giugno

Nella giornata di domani, lunedì 19 giugno, inizierà l’Atp 500 di Halle, in Germania. Il torneo tedesco è uno dei preferiti dei giocatori di alta fascia, insieme al Queens, che prenderà il via sempre domani, per prepararsi al meglio a Wimbledon. Aprirà la giornata il tennista di casa Otte contro Djere. In campo nella sessione serale Medvedev contro il qualificato Giron non prima delle 17:30. Tsitsipas proverà a riscattare la sconfitta contro Gasquet sempre con un francese, il numero 55 Barrere. Qui di seguito il programma completo.

OWL ARENA

ore 12 (WC) Otte vs Djere

a seguire Shapovalov vs (PR) Harris

a seguire Barrere vs (2) Tsitsipas

non prima della 17:30 (1) Medvedev vs (Q) Giron

TENNISPOINT COURT

ore 12 Mikael Ymer vs Nakashima

a seguire Jarry vs Moutet