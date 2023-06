Italia-Olanda, Mancini: “La squadra è stanca, ma ho avuto buone indicazioni di gioco”

“Nel primo tempo molto bene, nel secondo siamo calati ma è stato uno sforzo enorme perché tutti sono arrivati stanchi. Credo sia una buona prova. Le indicazioni sono positive, abbiamo soluzioni di gioco interessanti. Con Chiesa e Zaniolo esterni abbiamo cambiato. È importante aver vinto questa partita”. Lo ha detto il Ct Roberto Mancini dopo la vittoria per 3-2 degli azzurri sull’Olanda nella finale per il terzo posto di Nations League. Reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Promosso anche Buongiorno: “È stato bravissimo, non era facile, era abituato ad un altro tipo di calcio”, ha concluso il Ct a Rai Sport. “Alla fine abbiamo sofferto, con 8 giocatori in area poteva succedere qualsiasi cosa”, ha aggiunto il Ct a Sky. “Alcune cose stanno andando molto bene, altre meno. A fine stagione si arriva con i giocatori stanchi, ma ci sono cose buone anche quando si perde. Sugli esterni abbiamo giocatori, anche giovani, bravi. Dobbiamo migliorare in attacco, ne abbiamo bisogno. Retegui deve fare esperienza, a metà campo siamo a posto, in difesa possiamo crescere”, spiega Mancini.