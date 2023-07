Atp 500 e Wta Amburgo 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 26 luglio con Musetti

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 500 e Wta Amburgo 2023, con in campo il detentore del titolo Lorenzo Musetti, ancora una volta, che se la vedrà contro il lucly loser Kovalik, ed è l’unico azzurro che scenderà in campo (sull’M1 come quarto e ultimo match, non prima delle ore 16). Di seguito allora ecco la programmazione completa del torneo su terra rossa tedesco.

CENTER COURT

ore 11 (6) Putintseva vs (WC) Neimeier

non prima delle 13 Zapata Miralles vs (2/WC) Rublev

a seguire (1) Ruud vs Baez

non prima delle ore 16 Udvardy vs Lys

non prima delle ore 18 (4) Zverev vs (WC) Marterer

M1

ore 11 Korpatsch vs (Q) Saville

non prima delle ore 13 Hunter vs (WC) Akugue

a seguire (7) Rus vs Podoroska

non prima delle ore 16 (LL) Kovalik vs (3) Musetti

M2

terzo match dalle ore 11 Djere vs (PR) Pella

a seguire Van Assche vs (7) Davidovich Fokina