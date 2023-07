Giro di Vallonia 2023, risultati e classifica quarta tappa: Ganna vince la cronometro e torna leader

Nuovo successo per Filippo Ganna, che vince la cronometro di 32 km valevole per la quarta tappa del Giro di Vallonia 2023. In virtù di questa affermazione il corridore della Ineos Grenadiers torna in vetta alla classifica generale, strappando la maglia a Timo Kielich. Il campione piemontese lotta con il suo compagno di squadra Joshua Tarlin e alla fine fa segnare il miglior tempo, con 8 secondi di vantaggio sul campione britannico a cronometro. Il podio di questa cronometro viene monopolizzato dai corridori della formazione Ineos-Grenadiers, con Connor Swift che ha conquistato il terzo posto a 30 secondi dal vincitore. In classifica generale Ganna precede Tarling di 18″ e Swift di 40″.