Atp 500 Dubai 2023: Sonego si arrende in due set a uno Zverev in forma smagliante

Lorenzo Sonego si arrende a un Alexander Zverev in forma smagliante ed esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai 2023. L’azzurro, dopo un primo set ben giocato, concede il break nel finale per il 7-5 del tedesco, che poi prende il sopravvento in un secondo set comunque equilibrato, ma in cui il piemontese cede al servizio molto prima per poi dover sempre inseguire e cedere 6-4. Si aprono le porte delle semifinali, dunque, per il campione olimpico in carica, reduce da un bruttissimo infortunio e pronto a rientrare in top-15. Sonego risale comunque alla posizione 57.

Il primo punto è del tedesco in risposta, ma trova incisività al servizio Sonego e rimonta da 0-30 a 30-30, poi annullando una palla break tiene il primo game ai vantaggi. Concede ben due palle break Zverev, ma ne esce fuori anche lui ai vantaggi, quindi Sonego con un ace ai vantaggi chiude il terzo gioco. Da qui in avanti turni di battuta abbastanza agevoli per entrambi, con il tedesco che sale tantissimo dal punto di vista della qualità, fino all’undicesimo game in cui crolla l’azzurro: errori madornali e 0-40, due palle break annullate ma alla terza, dopo uno scambio lunghissimo, va via il dritto del piemontese. E al servizio, il campione olimpico in carica tiene agevolmente la battuta e trova il primo set per 7-5.

Nel secondo set Sonego parte discretamente bene al servizio, il problema per lui è che Zverev pian piano è sempre più in fiducia e ingiocabile. Nel quinto game, poi, l’allungo decisivo: una palla break per il tedesco che non si lascia pregare e con un bellissimo lungolinea strappa il servizio all’azzurro, riuscendo a servire poi nel migliore dei modi nei suoi turni di battuta. Non nell’ultimo, dove finisce sotto 0-40: purtroppo, però, l’azzurro non ne approfitta, e ne avrebbe l’opportunità sul 30-40, e ai vantaggi Zverev spadroneggia andando a vincere per 6-4.