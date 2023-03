Gp Bahrain, Hulkenberg: “Pronto a ripartire, curioso per la nuova stagione”

Nico Hulkenberg, pilota della Haas ha parlato nella conferenza di presentazione del GP del Bahrain. “L’approccio sarà simile a quando correvo prima. Sono pronto a ripartire, ho vissuto già queste sensazioni, sono curioso di iniziare questa stagione. Non ci sono cambiamenti, il test serve per una importante connessione con la vettura, costruire buone basi. Cercheremo di ottenere i risultati. Consigli ai colleghi più giovani? Non ne do. Sono tutti istruiti a sufficienza. Per tanti di loro è l’inizio di un lungo percorso”.