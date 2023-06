Atp 250 S-Hertogenbosch, Sinner sulla vittoria con Bublik: “Bene al servizio, posso migliorare ancora”

Sinner ha commentato la vittoria in due set con Bublik nel secondo turno dell’Atp 250 di Hertogenbosch: “E’ un buon risultato, non è mai facile giocare contro Bublik. Serve bene, può giocare tutti i colpi. Credo di aver servito bene nei momenti importanti. Questo poi è un posto speciale per me, nel 2019 qui ho vinto nelle qualificazioni le mie prime partite sull’erba. Sono cresciuto ma ancora giovane. Sono cresciuto tanto rispetto ad allora, ma posso migliorare in ogni aspetto del gioco. Spero di andare il più lontano possibile”. Al terzo turno Sinner se la vedrà con Ruusuvuori, che ha battuto al terzo set Humbert.