Inter, Gosens vuole giocare titolare: Union Berlino in pole

Robin Gosens sempre più in uscita. L’Inter crede nel giocatore, che però patisce il fatto di essere la riserva di Dimarco. Per questo motivo, il tedesco vuole cambiare aria e il motivo è legato anche alla Nazionale, in cui al momento non è tra le prime scelte. L’esterno ex Atalanta è attenzionato dal Wolfsburg e gradisce la Bundesliga, ma sembra essere l’Union Berlino la squadra realmente in pole, in attesa di intavolare una trattativa coi nerazzurri.