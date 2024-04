Atp 250 Marrakech 2024: prova di forza di Berrettini, Sonego battuto in due set nel derby ed è semifinale

Prosegue a gonfie vele il rientro di Matteo Berrettini, che trionfa nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego e vola in semifinale nel torneo Atp 250 di Marrakech. 6-3 7-6(5) il punteggio in favore dell’ex numero 6 Atp in un’ora e 39 minuti di gioco. Importante mettere partite nelle gambe per il tennista romano, che sta migliorando gara dopo gara, e contro l’amico-rivale ha offerto una prova molto solida al servizio, concedendo pochissimo. In semifinale ora Berrettini troverà il vincente dell’ultimo quarto di finale, quello tra l’australiano Aleksandar Vukic e l’argentino Mariano Navone.

LA CRONACA DEL MATCH – Inizio sprint per Berrettini, che tiene subito il servizio con 4 prime vincenti e poi trova il primo break dell’incontro sfruttando un paio di errori del suo avversario. Al servizio il romano è nuovamente implacabile e in men che non si dica si porta sul 3-0. Sonego riesce a sbloccarsi con il primo ace della sua partita e tiene il servizio a zero: da qui in poi non ci sarà più partita in risposta nel resto del parziale, a causa delle grandi percentuali di entrambi al servizio. La gara scorre infatti rapidamente fino al 6-3 con cui Berrettini chiude il primo set in soli 28 minuti di gioco.

Secondo set che prosegue sulla falsariga del primo, con i servizi a farla da padrone. Sonego è bravo nel terzo game ad annullare due palle break consecutive con una grande demi volée, e replica anche nel successivo gioco al servizio salvando un’altra chance di break e portandosi avanti sul 3-2. Berrettini è solidissimo al servizio e non concede nulla fino al decimo gioco, quando con il servizio e dritto cancella la prima e unica palla break per il torinese, che in questo caso era anche set point. Il romano si salva con due game complicati assicurandosi il tie break, dove inizialmente i due azzurri si scambiano per due volte i mini break. Con tre punti in fila e una grande difesa Sonego si porta sul 5-4, ma da qui in poi non otterrà più un punto, rovinando tutto con il doppio fallo finale che regala il 7-5 a Berrettini insieme al pass per le semifinali.