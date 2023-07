Milan, Gabbia vicino al Villarreal. Si sblocca Chukwueze

Oltre agli acquisti (Chukwueze e Musah i nomi più caldi), il Milan lavora anche sulle uscite. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Matteo Gabbia dovrebbe presto partire dagli Stati Uniti dove inizierà la sua nuova avventura col Villarreal. Un affare propedeutico al buon esito dell’operazione legata a Samuel Chukwueze, attaccante del club spagnolo. Gabbia passerà al Sottomarino Giallo con la formula del prestito secco. Procede anche la trattativa per Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Valencia. Come riporta Sky, però, i rossoneri vogliono prima chiudere delle uscite.