Ansia Lionel Messi a Miami: problema muscolare a pochi giorni dalla finale di coppa nazionale

Inter Miami in ansia per le condizioni di Leo Messi, uscito al 37′ della partita vinta 4-0 contro il Toronto. Al termine della partita, il tecnico Gerardo Martino ha tranquillizzato i tifosi, affermando di avere “meno pessimismo” dopo aver parlato con Messi. L’allenatore dell’Inter Miami ha ammesso di non pensare di poter avere l’argentino a disposizione domenica per la trasferta di Orlando, ma di essere fiducioso di recuperarlo per la finale di US Open Cup di mercoledì 27 settembre contro la Houston Dynamo. Si ferma per infortunio anche Jordi Alba, ma la situazione è la stessa di Messi. “Non penso che ci sia qualcosa di nuovo, niente di più grande di quello che stanno vivendo. Sono stanchezza, non penso che ci sia un infortunio muscolare e stiamo andando avanti giorno per giorno”, ha spiegato Martino. A chiarire il quadro della situazione, però, saranno i prossimi esami strumentali.