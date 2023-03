Arnaldi-Harris stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Lloyd Harris nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Il sanremese è la testa di serie numero tredici del tabellone cadetto. La scorsa settimana ha giocato a Dubai dove, dopo aver superato il taglio, ha perso con onore all’esordio contro il futuro vincitore russo Daniil Medvedev. Prima ancora il trionfo nel Challenger di Tenerife 2, un risultato che lo ha catapultato a ridosso dei primi cento giocatori del mondo. Davanti a lui in California si troverà il gigante sudafricano, tennista molto esperto ma calato in classifica per via di diversi infortuni. Arnaldi partirà con i favori del pronostico per provare a garantirsi un turno decisivo complicato contro uno tra l’australiano Thanasi Kokkinakis oppure il giapponese Sugita, entrato in tabellone grazie al ranking protetto.

TABELLONE

Arnaldi e Harris scenderanno in campo stasera (lunedì 6 marzo). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium 7 dalle ore 20:00 italiane (11:00 locali). Trattandosi di una partita di qualificazione non è prevista una copertura televisiva o streaming. Gli incontri del tabellone principale, invece, saranno trasmessi da Sky Sport, che monitora il Masters 1000 di Indian Wells 2023 attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il torneo californiano garantendo ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.