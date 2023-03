Il Friburgo interviene sul caso biglietti: “La Juventus non ha accettato nostre proposte per risolvere”

Comunicato del Friburgo sul caso scoppiato in vista della sfida contro la Juventus di Europa League per la quale ben 1.400 tifosi tedeschi, appreso del sold out nel settore ospiti, hanno acquistato biglietti riservati ai tifosi bianconeri, violando le regole Uefa, tramite le tessere membership del club torinese, che ha deciso di annullare i tagliandi emessi a residenti in Germania in ottemperanza al regolamento: “C’è rammarico per la decisione della Juventus e delle autorità italiane di rendere nulli i biglietti acquistati dai tifosi del Friburgo tramite la membership del club di casa per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League di giovedì a Torino. Tutti i biglietti acquistati tramite il sistema del Friburgo rimangono validi. Abbiamo provato a cercare una soluzione con il club ospitante per implementare un concetto di sicurezza aggiuntivo. Sfortunatamente, queste offerte non sono state accettate”.