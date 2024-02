Angelo Binaghi al Quirinale: “La Coppa Davis è la competizione più affascinante”

“Abbiamo mantenuto una promessa”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con gli azzurri vincitori della Coppa Davis 2023. “Due anni fa – ha ricordato Binaghi – venimmo qui con Berrettini, finalista di Wimbledon, insieme con la nazionale di calcio campione d’Europa, e promettemmo che saremmo tornati vincitori. Eccoci”. “Sinner – ha aggiunto Binaghi sulla vittoria degli Australian Open – ha compiuto un’impresa ma la Coppa Davis è speciale perché è la più bella e affascinante di tutte, essendo una competizione di squadra. In uno sport maledettamente individuale, è l’unica competizione nella quale ti puoi spendere per i tuoi compagni, per la tua famiglia, per il tuo Paese”. “I nostri ragazzi sono speciali – ha concluso il presidente Fitp -, una squadra di grande qualità ma anche di grandi valori che sanno comunicarli. Ce la metteremo tutta perché questo incontro diventi una consuetudine, e non passino altri 47 anni”.