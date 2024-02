Atalanta: Koopmeiners in forte dubbio per la Lazio, out Hien

Atalanta che si prepara ad ospitare la Lazio domenica alle 18.00. I nerazzurri si avvicinano allo scontro diretto con il grande dubbio Teun Koopmeiners. Il centrocampista ha già saltato la sfida contro l’Udinese per un taglio al malleolo mediale sinistro rimediato in allenamento. Al momento sembrerebbe essere più no che sì per domenica pomeriggio. Il numero 7 di Gasperini si è solo allenato a parte o in palestra durante la settimana. Se la ferita non dovesse dare più problemi, o comunque meno fastidio del solito, Koopmeniers dovrebbe essere almeno nei convocati. Indisponibile invece Hien, dopo il problema muscolare accusato scorsa settimana.