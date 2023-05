Amanda Anisimova prende una pausa dal tennis: “Il benessere mentale la mia priorità”

Amanda Anisimova, classe 2001, si prende una pausa indefinita dal tennis per le preoccupazioni per la sua salute mentale. La stessa statunitense si è confidata ai suoi followers su Instagram: “Ho davvero lottato con la mia salute mentale e il mio esaurimento dall’estate del 2022. È diventato insopportabile partecipare ai tornei di tennis. A questo punto, la mia priorità è il mio benessere mentale e prendermi una pausa per un po’ di tempo. Ho lavorato più duramente che potevo per farcela”. Anisimova ha raggiunto le semifinali dell’Open di Francia dopo aver battuto la campionessa in carica Simona Halep, all’età di 17 anni è stata la più giovane ad arrivare tra le migliori quattro in un torneo major dal 2006.