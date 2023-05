F1 GP Emilia Romagna 2023, da lunedì 8 maggio in vendita altri 3660 biglietti

Da lunedì 8 maggio, a partire dalle ore 12, saranno in vendita sui siti www.autodromoimola.it e ticketone.it nuovi biglietti per posti prato e circolari per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma ad Imola dal 19 al 21 maggio. Nel dettaglio si tratta di 2.000 nuovi posti Prato Tosa 2, ai quali si aggiungeranno altri 1.660 per il Prato Tosa che era già in vendita. Questi i prezzi di Prato Tosa 2: il venerdì costerà 50 euro (25 il ridotto under 12), sabato 60 euro (30 ridotto), domenica 90 euro (ridotto 45). L’abbonamento per il Prato, che dà diritto all’ingresso per tutti e tre i giorni, costa 110 euro (55 ridotto). Per la giornata del Gran Premio restano in vendita ancora circa 10 mila biglietti.