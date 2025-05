Tyra Caterina Grant disputerà il Wta 1000 di Roma partendo dal tabellone principale e sotto bandiera italiana. La 17enne nata a Roma, da padre americano (Tyrone Grant, ex cestista) e madre italiana (Cinzia Giovinco, sua attuale manager), ha scelto da poco di rappresentare l’Italia. Attualmente numero 356 della classifica Wta, Grant si è formata anche tennisticamente in Italia iniziando a giocare a Bordighera al centro di Riccardo Piatti, dove è cresciuto anche Jannik Sinner. Nel 2023 ha deciso di trasferirsi a Orlando per allenarsi con la United States Tennis Association. Dopo gli ottimi risultati nei circuiti minori, i dialoghi tra FITP e USTA si sono fatti più intensi e l’Italia è riuscita a blindare un’altra grande promessa. La conferma della decisione di giocare con i colori azzurri è arrivata alle pre qualificazioni del torneo di doppio a Roma con la bandiera italiana apparsa accanto a Grant, oltre a un post social della madre a scagionare ogni dubbio. Dopo la qualificazione sfiorata al tabellone principale del Wta 1000 di Madrid, ora la romana partirà direttamente dal main draw del 1000 italiano.

La carriera a livello Junior

A livello giovanile si è spinta fino alla posizione numero 4 della classifica ITF. Nel dicembre 2022 ha fatto coppia con Iva Jovic e hanno vinto il torneo di doppio all’Orange Bowl a Plantation (Usa). Ha vinto il Roland Garros 2023 in doppio con Clervie Ngounou, mentre con Iva Jovic ha vinto gli Australian Open nel 2024, ha raggiunto la finale sempre al Roland Garros e vinto Wimbledon. In singolare sono due i tornei ITF vinti (ITF Val Gardena e Antalya Series)

L’esordio tra i professionisti

La prima apparizione nel circuito professionistico è datata agosto 2024. Essendo sotto bandiera americana, la direzione del torneo ha assegnato a Grant una wild card per le qualificazioni agli Us Open. Al primo turno arriva una netta sconfitta contro la testa di serie numero 3 Baptiste con soli tre game vinti.

Le wild card italiane e la start list completa

Wild card che permettono all’Italtennis di rimpolpare la spedizione azzurra nel main draw del torneo femminile, dove solo Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti erano riuscite ad essere ammesse per diritto di classifica. E sempre seguendo il ranking, scontati gli inviti ad Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone e Tyra Grant.

1 ARYNA SABALENKA 1

2 IGA SWIATEK POL 2

3 JESSICA PEGULA USA 3

4 COCO GAUFF USA 4

5 MADISON KEYS USA 5

6 JASMINE PAOLINI ITA 6

7 MIRRA ANDREEVA 7

8 QINWEN ZHENG CHN 8

9 PAULA BADOSA ESP 9

10 ELENA RYBAKINA KAZ 10

11 EMMA NAVARRO USA 11

12 KAROLINA MUCHOVA CZE 12

13 DIANA SHNAIDER 13

14 DARIA KASATKINA AUS 14

15 PETRA KVITOVA CZE 14 SR

16 BARBORA KREJCIKOVA CZE 15

17 AMANDA ANISIMOVA USA 16

18 BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 17

19 ELINA SVITOLINA UKR 18

20 LIUDMILA SAMSONOVA 19

21 DONNA VEKIC CRO 20

22 CLARA TAUSON DEN 21

23 EKATERINA ALEXANDROVA 22

24 YULIA PUTINTSEVA KAZ 23

25 JELENA OSTAPENKO LAT 24

26 MARTA KOSTYUK UKR 25

27 LEYLAH FERNANDEZ CAN 26

28 ONS JABEUR TUN 27

29 MAGDALENA FRECH POL 28

30 ELISE MERTENS BEL 29

31 MAGDA LINETTE POL 30

32 ANNA KALINSKAYA 31

33 DANIELLE COLLINS USA 32

34 LINDA NOSKOVA CZE 33

35 SOFIA KENIN USA 34

36 ASHLYN KRUEGER USA 35

37 ELINA AVANESYAN ARM 36

38 REBECCA SRAMKOVA SVK 37

39 SORANA CIRSTEA ROU 37 SR

40 ANASTASIA POTAPOVA 38

41 OLGA DANILOVIC SRB 39

42 KATIE BOULTER GBR 40

43 XINYU WANG CHN 41

44 BELINDA BENCIC SUI 42

45 MCCARTNEY KESSLER USA 43

46 PEYTON STEARNS USA 44

47 LULU SUN NZL 45

48 DAYANA YASTREMSKA UKR 46

49 EMMA RADUCANU GBR 47

50 MARKETA VONDROUSOVA CZE 48

51 ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 49

52 VICTORIA AZARENKA 50

53 MOYUKA UCHIJIMA JPN 51

54 VERONIKA KUDERMETOVA 52

55 CAMILA OSORIO COL 53

56 ALYCIA PARKS USA 54

57 POLINA KUDERMETOVA 55

58 NAOMI OSAKA JPN 56

59 KATERINA SINIAKOVA CZE 57

60 MARIE BOUZKOVA CZE 58

61 LUCIA BRONZETTI ITA 59

62 SONAY KARTAL GBR 60

63 KIMBERLY BIRRELL AUS 61

64 MAYAR SHERIF EGY 62

65 ANN LI USA 63

66 VIKTORIYA TOMOVA BUL 64

67 BIANCA ANDREESCU CAN 64 SR

68 ANHELINA KALININA UKR 65

69 ANASTASIJA SEVASTOVA LAT 65 SR

70 JAQUELINE CRISTIAN ROU 66

71 VARVARA GRACHEVA FRA 67

72 EVA LYS GER 68

73 JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 69

74 SUZAN LAMENS NED 70

75 RENATA ZARAZUA MEX 71

(WC) COCCIARETTO, ELISABETTA

(WC) ERRANI, SARA

(WC) STEFANINI, LUCREZIA

(WC) BRANCACCIO, NURIA

(WC) PEDONEE, GIORGIA

(WC) GRANT, TYRA CATERINA