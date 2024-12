Non si sono lasciati bene Alexander Zverev e Ivan Lendl, che a distanza di anni dal termine del loro sodalizio continuano a lanciarsi frecciatine. L’ultimo a farlo è stato il tennista tedesco, che ha rilasciato un’intervista in patria al portale Tennis Magazine, tornando a parlare del rapporto difficile con l’ex campione Slam, interrotto nel luglio 2019. Da quel momento in poi, Sascha ha lavorato per un breve periodo con David Ferrer mentre oggi a seguirlo c’è suo padre, con il quale dice di aver ritrovato serenità.

Zverev al veleno

Nell’intervista con Tennis Magazine, il numero 2 del ranking Atp ha brevemente commentato il rapporto con Lendl, analizzando ciò che secondo lui non andava: “Il suo interesse principale era mostrare al suo nuovo cane, che aveva preso da poco, come andare in bagno. Ah, poi c’era il golf“. Insomma, seconda Zverev il suo ex coach non era particolarmente focalizzato sul tennis e dunque non lo avrebbe aiutato a fare dei progressi.

Cosa aveva detto Lendl di Zverev

A innescare queste dichiarazioni del tennista di Amburgo, forse, sono stati dei commenti non particolarmente positivi da parte dello stesso Ivan Lendl. Qualche tempo, l’ex tennista ceco non aveva infatti speso parole al miele per Zverev: “Può diventare forte, tuttavia i suoi problemi fuori dal campo non gli consentono di lavorare secondo la mia filosofia“.