Tutto pronto per Foolad Sirjan-Sada Cruzeiro, semifinale del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Gli iraniani guidati da coach Behrouz Ataei Nouri, vincitori della Pool A con tre successi su tre, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria e tenere vivo il sogno di aggiudicarsi l’ambito trofeo. Dall’altra parte della rete ci sono i brasiliani di Filipe Augusto Ferraz, che hanno agguantato le semifinali battendo un po’ a sorpresa Trento nell’ultimo match ed ora vogliono vincere ancora davanti al pubblico di casa. Chi trionferà e accederà alla finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di sabato 14 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Foolad Sirjan Iranian e Sada Cruzeiro della massima competizione continentale per club.

IL TABELLONE COMPLETO

IL PROGRAMMA E TUTTI I RISULTATI

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La semifinale Foolad Sirjan-Sada Cruzeiro del Mondiale per Club 2024 di volley maschile sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.