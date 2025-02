Quello di Victor Osimhen sarà con ogni probabilità uno dei nomi che infiammerà il prossimo calciomercato estivo.

Nonostante la sessione di trasferimenti invernali si sia chiusa soltanto da poche ore, si è già iniziato a parlare della prossima finestra di mercato. Una finestra di mercato che, considerando anche il Mondiale per Club che si giocherà a giugno, sarà doppia e potrebbe regalarci davvero tanti clamorosi colpi di scena. Infatti il nuovo torneo ha portato alla nascita di una breve finestra di mercato precedente alla competizione, che andrà dal primo al dieci di giugno e che permetterà alle squadre partecipanti di operare sul mercato. Sessione che si aggiunge a quella classica estiva e che dunque regalerà altri giorni in più di trattative.

Al centro del mercato ci sarà quasi sicuramente Victor Osimhen, che dovrà trovare una sistemazione definitiva dopo i dodici mesi di prestito al Galatasaray. L’esperienza del nigeriano in Turchia non è stata sicuramente fin qui negativa, tra gol e continuità di prestazioni che ad Istanbul lo hanno reso un idolo. Il bomber, però, in estate tornerà al Napoli, e sarà la società di Aurelio De Laurentiis a venderlo. Per poter andare via dalla città partenopea l’attaccante potrà usufruire di una clausola rescissoria di 75 milioni, che è però valida solo per le squadre estere. Nessuna società di Serie A, infatti, potrebbe acquistare il nigeriano con il semplice pagamento della clausola. Manchester United e Paris Saint-Germain sembrano essere, ancora una volta, le squadre più interessate a lui, ma una lente di ingrandimento non indifferente su Osimhen c’è anche in Serie A.

Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus: arriva la conferma

La Juventus e Cristiano Giuntoli dovranno necessariamente e nuovamente intervenire in maniera pesante nella prossima sessione di calciomercato. Dopo aver condotto un gennaio di prestiti onerosi, in estate si tornerà ad acquistare. Randal Kolo Muani, nonostante un inizio straordinario con tre gol in due partite, difficilmente sarà riscattato viste le richieste del PSG. Allo stesso tempo sembra lontana una permanenza di Dusan Vlahovic, che potrebbe partire per fare cassa.

In tal senso entra in scena Victor Osimhen, che è prepotentemente nel mirino di Giuntoli nonostante la clausola non sia valida per la Serie A. A confermare il tutto il giornalista e amico di Victor Osimhen Buchi Laba, che ha scritto: “È vero, c’è un serio interesse. La Juventus si aggiunge alla lista dei club che Osimhen ha rifiutato a gennaio per restare al Galatasaray fino al termine della stagione“.

Una conferma dunque sull’interesse bianconero, anche se convincere Aurelio De Laurentiis sarà molto difficile. E serviranno tanti milioni.