Al Masters 1000 di Montecarlo il ritorno di Rafael Nadal

Rafael Nadal riparte dal Masters 1000 di Montecarlo, torneo vinto qualcosa come undici volte – otto consecutive – dal maiorchino. Per la grande apertura sulla terra rossa nel torneo non mandatory del Principato, lo spagnolo rientrerà in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio e lo farà dal 9 al 16 aprile al Country Club, dove però non trionfa dal 2018. L’annuncio arriva dai social dello storico torneo. Nel Principato ci saranno anche insieme a tutti gli attuali Top 10, compresi dunque Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in una nuova tappa del loro duello per la leadership del ranking.