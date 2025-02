A Dubai prosegue il 2025 magico di Felix Auger-Aliassime, che conquista l’accesso alla sua terza finale ATP in due mesi di stagione. Dopo Adelaide e Montpellier, il tennista canadese avrà domani l’occasione di giocarsi il titolo anche negli Emirati Arabi, in quello che però – a differenza degli altri due eventi sopracitati – è un torneo di categoria ‘500’. Già numero tre della classifica Race, il classe ’00 ha agguantato la finale dopo essere riuscito a imporsi con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 sul transalpino Quentin Halys, un delle sorprese di questa settimana e reduce da un’altra lotta ieri nei quarti contro il nostro Luca Nardi.

Vittoria in rimonta per il canadese

Sulla scia della bella vittoria di ieri, il francese ha iniziato nel migliore dei modi anche il match odierno, aggiudicandosi un primo set che è riuscito a chiudere sul 7-5 ma in cui aveva avuto diverse chances già in precedenza. Prima in vantaggio di un break – poi immediatamente restituito – sul 3-1, poi con tre set point non concretizzati in risposta nel decimo gamee, prima di riuscire finalmente a chiudere il set alla quarta chance utile pochi minuti più tardi.

La svolta in favore di Auger-Aliassime arriva nel quinto gioco del secondo set, quando ai vantaggi riesce a strappare la battuta all’avversario e a portarsi avanti di un break. Bravo a vincere la frazione per 6-4 dopo aver annullato due pericolose palle del controbreak, il canadese in fiducia riescee a staccarsi subito nel terzo, ottenendo addiritura a zero il break del 3-1. Halys nel sesto game si conquista due opportunità di rientrare nel match, senza sfruttarle. Poi Auger chiude per 6-3 senza ulteriori patemi.

Tsitsipas batte un colpo, bella vittoria su Griekspoor

Nella finale del torneo arabo Auger-Aliassime si troverà a sfidare un altro tennista che in questo 2025 ha assoluto bisogno di riprovarsi, e i segnali provenienti da Dubai sembrano essere positivi per Stefanos Tsitsipas. Dopo l’ottimo successo ai danni di Matteo Berrettini, il greco ha ottenuto un’altra bella affermazion su Tallon Griekspoor, eliminandolo con lo score di 6-4 6-4. Si tratta della prima finale in dieci mesi per l’ex numero tre al mondo, che qui a Dubai era già stato finalista nel 2019 e 2020, senza però mai aggiudicarsi il titolo.