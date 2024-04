Internazionali BNL d’Italia: durante seconda settimana torneo internazionale giovanile di Tennis Europe

Durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia 24 a Roma, si svolgerà al Foro Italico un torneo Tennis Europe, riservato a quanto si apprende agli Under 16. Alcuni dei migliori giovani italiani e stranieri si affronteranno sui campi secondari e sarà un modo per aumentare i match visibili per chi ha un biglietto Ground e che potrà assistere a match di alto livello per quanto riguarda il tennis giovanile. E’ questa una delle novità annunciate quest’oggi dalla Fitp nell’ambito della presentazione del torneo 1000 combined che si terrà sui campi del Foro Italico dal 6 al 19 maggio.

“A impreziosire un programma già ricchissimo, sono previsti nel corso della seconda settimana di gare, per la prima volta la FITP organizzerà un Torneo Internazionale Under-16 di Tennis Europe– che metterà in campo le migliori promesse del tennis giovanile (maschile e femminile), in una categoria divenuta oramai cruciale nel panorama mondiale di questo sport”, scrive la Federtennis.